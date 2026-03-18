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Карседо — о Жедсоне: «У каждого по ходу сезона есть взлеты и падения»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос об игре Жедсона Фернандеша в сезоне-2025/26.

— Есть ощущение, что самый дорогой игрок команды — Жедсон — не приносит того КПД, что вы от него ждете. Насколько им довольны?

— У каждого по ходу сезона есть взлеты и падения. Это нормальный процесс, это футбол. Он остается на поле, делает все, что может. Наша задача — создать условия, чтобы он приносил пользу. Мы работаем с ним, в том числе индивидуально. Уверен, в будущем он будет приносить еще больше пользы команде.

— Жедсон сегодня неплохо смотрелся на поле, как кажется. Вы им довольны?

— Согласен, что сегодня он провел хороший матч. Он действовал довольно высоко. Когда мы сняли с игры Денисова, Жедсону пришлось опуститься глубже. В целом это опытный игрок и полезный для нас футболист.

27-летний португалец провел за красно-белых 24 матча, забил четыре гола и сделал три результативных паса.

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Жедсон Фернандеш
Хуан Карлос Карседо
ФК Спартак (Москва)
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