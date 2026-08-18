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Ростов — Локомотив: прямая трансляция, смотреть онлайн матча Кубка России 18 августа 2026

«Ростов» — «Локомотив»: прямая трансляция, смотреть онлайн

Руслан Минаев

«Ростов» и «Локомотив» сыграют в матче второго тура Пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27 во вторник, 18 августа. Встреча пройдет на «Ростов Арене» в Ростове и начнется в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
18 августа, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями встречи «Ростов» -«Локомотив» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 20.30 мск, за 15 минут до стартового свистка.

«Ростов» с тремя очками лидирует в таблице группы D, «Локомотив» с одним очком располагается на третьей строчке.

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