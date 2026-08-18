«Родина» — «Оренбург»: Тимошенко сравнял счет на 33-й минуте

Нападающий «Родины» Иван Тимошенко сравнял счет в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Оренбургом» — 1:1.

На 33-й минуте 27-летний форвард воспользовался суматохой в штрафной гостей. Со второй попытки он отправил мяч в сетку ворот «Оренбурга».

Встреча проходит на «Арене Химки» в Химках и началась в 18.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Родина» — «Оренбург» можно в матч-центре «СЭ».