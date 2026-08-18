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«Родина» — «Оренбург»: Егорычев был удален на 6-й минуте

Сергей Филин

Полузащитник «Родины» Андрей Егорычев был удален в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Оренбургом» на 6-й минуте.

33-летний футболист получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Он с нарушением остановил проход к воротам нападающего «Оренбурга» Алешандре Жезуса.

Встреча проходит на «Арене Химки» в Химках и началась в 18.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Родина» — «Оренбург» можно в матч-центре «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
18 августа, 18:30. Арена Химки (Химки)
Родина
Оренбург
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