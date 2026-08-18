«Родина» — «Оренбург»: Егорычев был удален на 6-й минуте
Полузащитник «Родины» Андрей Егорычев был удален в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Оренбургом» на 6-й минуте.
33-летний футболист получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Он с нарушением остановил проход к воротам нападающего «Оренбурга» Алешандре Жезуса.
Встреча проходит на «Арене Химки» в Химках и началась в 18.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Родина» — «Оренбург» можно в матч-центре «СЭ».
Новости