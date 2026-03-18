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Карседо объяснил стартовый состав «Спартака» на ответный матч Кубка с «Динамо»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после ответного матча 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо» (1:0) объяснил выбор стартового состава на игру.

— Вопрос по стартовому составу: невыход Маркиньоса, выход Массалыги, оборонительный центр поля с Литвиновым и Зобниным...

— У нас сейчас много матчей. Солари и Маркиньос закончили прошлую игру с небольшими проблемами. Чтобы исключить риск травмы, мы приняли решение оставить их на скамейке. Умяров пропускал матч из-за дисквалификации. Руслан хороший игрок, и мы решили использовать его. Роман дает нам страсть и желание.

— Когда вернутся в строй Саусь и Дмитриев?

— Саусь пока травмирован, как и Дмитриев. Они работают, восстанавливаются. Увидим, будут ли они готовы к выходным. Или уже после паузы на сборные. Ждем их возвращения в строй.

— При подготовке к игре вы учитывали матч с «Оренбургом» и поражение в первой встрече с «Динамо»?

— Как я уже сказал, на многих футболистов мы сегодня не могли рассчитывать. Было несколько целей, которых хотели достичь сегодня. Первая — победа. Вторая — сыграть на ноль. И нам это удалось. Был ряд игроков, чья готовность была не самой лучшей, нужно было их поберечь. Но команда вышла и билась. Мы всеми очень довольны. Важность матча с «Оренбургом» мы тоже осознавали.

— Включение в заявку Полеха — это аванс? Или он реально уже сегодня способен выходить на поле в составе основной команды?

— Очень талантливый молодой футболист. У нас есть также и Массалыга, и Сорокин. Молодые таланты — тоже цель нашей работы. Наша задача — давать им шансы привлекаться в основной состав. Уверен, что он очень хороший футболист и его ждет большая карьера. Но все постепенно — шаг за шагом.

Спартаковцы уступили бело-голубым по сумме двух матчей и встретятся с «Зенитом» в пути регионов, динамовцы сыграют с «Краснодаром» в финале пути РПЛ.

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Хуан Карлос Карседо
ФК Спартак (Москва)
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