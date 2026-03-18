Тюкавин: «Всю борьбу проиграл, в первом тайме не реализовал, непонятно чего сделал»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после ответного матча 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (0:1) раскритиковал свою игру.

«Сегодня у меня ничего не получилось. Всю борьбу проиграл, в первом тайме не реализовал, непонятно чего сделал. Так бывает. Не всегда залетает. Главное, что прошли дальше. Дальше «Краснодар»? Дальше вообще-то «Зенит» в РПЛ. Попытаемся переломить историю матчей с «Краснодаром», — сказал Тюкавин.

Бело-голубые прошли красно-белых по сумме двух матчей и сыграют с «Краснодаром» в финале пути РПЛ.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max