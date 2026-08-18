«Родина» — «Оренбург»: счет 2:1 в пользу гостей после первого тайма

«Оренбург» побеждает «Родину» после первого тайма в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Родиной» — 2:1.

В составе гостей голы забили нападающие Алешандре Жезус и Андрей Касаджиков.

За «Родину» отличился форвард Иван Тимошенко.

С 6-й минуты хозяева играют в меньшинстве. Прямую красную карточку за фол последней надежды получил полузащитник Андрей Егорычев.

Встреча проходит на «Арене Химки» в Химках и началась в 18.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Родина» — «Оренбург» можно в матч-центре «СЭ».