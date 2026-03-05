Галактионов — о травме Пиняева в кубковом матче с «Арсеналом»: «Он почувствовал дискомфорт»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил о повреждении полузащитника Сергея Пиняева в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против тульского «Арсенала» (2:1). Хавбек был заменен в первом тайме.

«Посмотрим, что произошло. Нужно провести обследование, чтобы понять, есть ли там что-то. Внутренне он почувствовал дискомфорт — возможно, это связано с синтетикой», — цитирует ТАСС Галактионова.

Тренер отметил, что Пиняев пропустил много времени из-за предыдущего повреждения, но подготовку к сезону провел без проблем.

«Да, у него был непростой период из-за повреждения, когда он пропустил много времени. Но всю предсезонку он провел хорошо, и его ничего не беспокоило», — сказал тренер.

«Локомотив» вышел в первый этап полуфинала Пути регионов, где встретится с самарскими «Крыльями Советов».

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