Лоськов: «Я хотел бы поздравить команду «Енисей». Заслуженная победа»

Лоськов назвал заслуженной победу «Енисея» над «Локомотивом» в Кубке России

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов на пресс-конференции после матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России прокомментировал поражение от «Енисея» (0:4).

«Я хотел бы поздравить команду «Енисей». Заслуженная победа, они проходят дальше. Жалко, что мы выпали из турнира. Будем работать дальше» , — сказал Лоськов.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

По информации «СЭ», Лоськов фактически исполняет обязанности главного тренера «Локомотива», так как у Марвина Комппера нет необходимой лицензии.