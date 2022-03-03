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Лоськов: «Я хотел бы поздравить команду «Енисей». Заслуженная победа»

Лоськов назвал заслуженной победу «Енисея» над «Локомотивом» в Кубке России
Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Лоськов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов на пресс-конференции после матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России прокомментировал поражение от «Енисея» (0:4).

«Я хотел бы поздравить команду «Енисей». Заслуженная победа, они проходят дальше. Жалко, что мы выпали из турнира. Будем работать дальше», — сказал Лоськов.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

По информации «СЭ», Лоськов фактически исполняет обязанности главного тренера «Локомотива», так как у Марвина Комппера нет необходимой лицензии.

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