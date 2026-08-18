Футболисты ЦСКА вышли в майках в честь травмированного Мойзеса на кубковый матч с «Акроном»

Футболисты ЦСКА поддержали защитника Мойзеса Барбозу, который выбыл на длительный срок из-за повреждения крестообразной связки.

Перед матчем Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Акроном» игроки армейцев вышли на поле в футболках с надписью: «Мойза, здоровья! Машина!»

Мойзес выступает за ЦСКА с лета 2022 года. В этом сезоне бразилец провел 3 матча в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.