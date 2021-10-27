«Торпедо» обыграло «Ростов» в матче БЕТСИТИ Кубка России

В матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России «Торпедо» победило «Ростов» (2:0).

Голы забивали Амур Калмыков и Тимур Абдрашитов. Обе команды не реализовали по одному пенальти. «Ростов» играл в меньшинстве с 61-й минуты после удаления Максима Турищева.

Обе команды покидают турнир. «Торпедо» набрал три очка и заняла второе место в пятой группе. У «Ростова» ноль очков и последнее место. Выиграла группу «Чайка» из Песчанокопского, которая набрала шесть очков и вышла в 1/8 финала.

БЕТСИТИ Кубок России

Группа 5

«Торпедо» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:0 (0:0)

Голы: Калмыков, 60 — с пенальти (1:0). Абдрашитов, 90+1 (2:0).

Нереализованные пенальти: Щетинин, 48 (штанга), Кравчук, 72 (мимо)

«Торпедо» (Москва): Довбня (Порутчиков, 90+3), Каплиенко, Прошкин, Елисеев, Нетфуллин, Адаев (Абдрашитов, 46), Полубояринов, Седько, Орехов, Кравчук, Калмыков.

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Мухин, Мелехин, Тугарев (Хромов, 67), Фольмер, Щетинин, Лангович, Горелов (Комаров, 62), Николаев (Котин, 46), Исик, Турищев.

Предупреждения: Елисеев, 51. Мухин, 59. Мелехин, 82.

Удаление: Турищев, 61.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

27 октября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».