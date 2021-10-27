«Кубань» разгромила «Краснодар» и вышла в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России

«Кубань» разгромила «Краснодар» в матче БЕТСИТИ Кубка России — 3:0. В составе победителей дубль оформил Максим Лаук, еще один гол забил Василий Алейников.

Таким образом, «Кубань» вышла в 1/8 финала Кубка России, а «Краснодар» завершил выступления в турнире.

БЕТСИТИ Кубок России

Группа 1

«Кубань» (Краснодар) — «Краснодар» — 3:0 (2:0)

Голы: Лаук, 6 (1:0). Алейников, 23 (2:0). Лаук, 63 (3:0).

«Кубань» (Краснодар): Климович, Эдиев, Таказов, Грицаенко, Гиголаев, Ил.Петров (Дышеков, 79), Гурфов (Саркисов, 63), Лаук (Козлов, 63. Климов, 90+1), Алейников (Сушич, 80), Безденежных, Сидоров.

«Краснодар»: Агкацев, С.Петров, Спаич, Сорокин, Ионов (Сперцян, 46), Стоцкий (Рамирес, 47. Корнюшин, 52), Кабелла, Вилена, Черников (Кордоба, 69), Кривцов, Ильин.

Предупреждения: Вилена, 2. Кабелла, 50. Алейников, 61. Саркисов, 65. Черников, 67.

Удаление: Кабелла, 51.

Судья: Турбин (Дмитров).

27 октября. Краснодар. Стадион «Кубань».