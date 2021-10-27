«Арсенал» победил «Велес» и вышел в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России
20:33
Московский «Велес» по пенальти по пенальти уступил тульскому «Арсенал» в матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России.
Основное время завершилось вничью — 1:1. У хозяев отличился Артур Галоян, у гостей — Эванс Кангва. В серии пенальти точнее был «Арсенал» — 4:3.
«Арсенал» набрал пять очков и выиграл третью группу, выйдя в 1/8 финала турнира. У «Велеса» четыре очка и второе место. Брянское «Динамо» очков не набрало и стало последним.
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