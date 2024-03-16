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16 марта, 16:53

Терехов: «Химки» показали, что с «Краснодаром» можно играть»

Алина Савинова
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Защитник «Химок» Сергей Терехов поделился мнением о матче FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Почувствовали ли мы, что у «Краснодара» есть кризис? Мы не обращаем внимание на кризис «Краснодара». Думаю, здесь в первую очередь нужно отмечать игру «Химок», а не неудачную игру «Краснодара». Мы отталкиваемся от себя и смотрим на свой футбол», — приводит «РБ Спорт» слова Терехова.

Также он прокомментировал тот факт, что команда из Краснодара является одним из лидеров РПЛ на данный момент.

«В РПЛ впереди еще 10 туров. Сейчас на чемпионство претендуют три команды. Вот именно, что «Краснодар» — «один из», он уже не на первом месте. Хорошая, добротная команда, с которой можно играть, что «Химки» и показали», — добавил футболист.

12 марта «Химки» на своем поле обыграли «Краснодар» со счетом 2:0 и выбили соперника из Кубка России. При этом подмосковный клуб выступает в Мелбет-Первой лиге, где с 42 очками располагается на первой позиции. «Краснодар» идет вторым в чемпионате России с 39 баллами. После поражения от «Химок» краснодарский клуб отправил в отставку главного тренера Владимира Ивича.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Химки
Сергей Терехов
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