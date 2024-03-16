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16 марта, 13:40

Лещук: «На стадионе «Зенита» самая угнетающая атмосфера»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук.
Игорь Лещук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о прошедшей игре с «Зенитом» (0:2) в четвертьфинале пути РПЛ FONBET Кубка России.

«На стадионе «Зенита» — самая угнетающая атмосфера для команды соперника? Когда есть болельщики на стадионе, да, это так, наверное. У них большая группа фанатов. Ни на одном стадионе в России такого сейчас нет. В Москве приходят наши болельщики и хоть как-то получается ощутить атмосферу. Наших фанатов в Санкт-Петербург 300 человек приехало», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

«Динамо» в Кубке России опустилось в нижнюю сетку турнира (путь регионов) и сыграет на выезде со «СКА-Хабаровск». «Зенит» в 1/2 финала пути РПЛ встретится со «Спартаком».

Источник: РБ Спорт
Игорь Лещук
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
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