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Ребров: «Приятно, что мы будем определять цвет формы, «Лужники» всегда был спартаковским стадионом»

Ребров высказался о том, что «Спартак» будут хозяинами финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Технический координатор «Спартака» Артем Ребров высказался о том, что красно-белые будут хозяинами финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо».

«Для меня морально как для футболиста не принципиально, кто будет хозяином. Это приятно, что мы будем определять цвет формы. «Лужники» всегда был спартаковским стадионом. Будет классно туда вернуться и побороться за этот кубок.

Давление перед финалом? Это «Спартак», это всегда давление в любой игре. Все понимают, что это финал. Я сказал ребятам перед «Енисеем», что никогда не игра в финале Кубка. Все понимают важность этого матча», — сказал Ребров.

Финал Кубка России пройдет в «Лужниках» 29 мая, начало — в 17:00 по московскому времени.

Артем Ребров
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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