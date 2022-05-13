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Сегодня, 12:48

Гимн России в финале БЕТСИТИ Кубка страны исполнит один из народных артистов

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Заместитель генерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова рассказала о развлекательной программе для болельщиков на финале БЕТСИТИ Кубка России.

«У нас есть специальная комиссия, которая занимается проверками стадионов. Никаких технических вопросов не будет, мы проведем все необходимые процедуры в Лужниках.

Мы разработали билетную программу. Постарались сделать так, чтобы все присутствовали на матче. Билеты стартуют с демократичный цены в 500 рублей. Дальше все зависит от сектора, приближенности к ложе.

Какие артисты будут на финале? Гимн России исполнит один из народных артистов России. Пока остальное оставим в тайне», — сказала Сурикова.

В финале БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Спартак» и «Динамо». Матч пройдет в «Лужниках» 29 мая, начало — в 17.00 по московскому времени.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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