Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 12:57

СЕО БЕТСИТИ Нестеров: «Однозначно Кубок России стал привлекательнее за два года»

СЕО БЕТСИТИ Нестеров заявил, что Кубок России стал привлекательнее
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров в преддверии финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо» отметил, что турнир стал гораздо привлекательнее.

«С «Матч ТВ» мы сделали передачу в прямом эфире, она начинается с 1/16 финала. Так же есть приз лучшему игроку, который вручается после каждого матча. Это хвалили и Георгий Джикия, и Федор Смолов. Давайте сохранять интригу относительно финала. Дождемся финала и увидим.

Стал ли турнир привлекательнее за два года? В одном Липецке какой был футбольный праздник. В прошлом году в финале встречались «Локомотив» и «Крылья Советов», можно вспомнить дерби «Кубани» и «Краснодара». Самое главное, что клубы РПЛ играют на выезде в группе. Болельщики могут видеть своих кумиров. Однозначно он стал привлекательнее".

Финальный матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая на стадионе «Лужники» (Москва, Россия).

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Что будет с организмом, если пить ликер каждый день?
Небитые и богатые. Флойд Мейвезер возвращается на ринг, чтобы побить Дона Мура и заработать еще больше
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: 1/2 финала
Ребров: «Приятно, что мы будем определять цвет формы, «Лужники» всегда был спартаковским стадионом»
Гимн России в финале БЕТСИТИ Кубка страны исполнит один из народных артистов
Победитель БЕТСИТИ Кубка России получит 40 миллионов рублей, финалист — 10
Лаксальт о финале БЕТСИТИ Кубка России: «Неважно, кто играет дома, играют два великих клуба»
«Спартак» будет хозяином финала БЕТСИТИ Кубка России в «Лужниках»
Стало известно время начала матча финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ребров: «Приятно, что мы будем определять цвет формы, «Лужники» всегда был спартаковским стадионом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости