СЕО БЕТСИТИ Нестеров: «Однозначно Кубок России стал привлекательнее за два года»

СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров в преддверии финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо» отметил, что турнир стал гораздо привлекательнее.

«С «Матч ТВ» мы сделали передачу в прямом эфире, она начинается с 1/16 финала. Так же есть приз лучшему игроку, который вручается после каждого матча. Это хвалили и Георгий Джикия, и Федор Смолов. Давайте сохранять интригу относительно финала. Дождемся финала и увидим.

Стал ли турнир привлекательнее за два года? В одном Липецке какой был футбольный праздник. В прошлом году в финале встречались «Локомотив» и «Крылья Советов», можно вспомнить дерби «Кубани» и «Краснодара». Самое главное, что клубы РПЛ играют на выезде в группе. Болельщики могут видеть своих кумиров. Однозначно он стал привлекательнее".

Финальный матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая на стадионе «Лужники» (Москва, Россия).