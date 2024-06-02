Суперфинал Кубка России будет транслироваться в Бразилии и шести европейских странах

Суперфинал FONBET Кубка России «Зенит» — «Балтика» будет показан в прямом эфире в шести государствах Европы, в Бразилии и странах СНГ, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Матч пройдет в воскресенье, 2 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

Отмечается, что игра будет транслироваться в Сербии, Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Словении, Македонии, Бразилии, а также в странах СНГ.

Кубок России разыгрывается с 1992 года. Первым обладателем трофея стало московское «Торпедо». Наиболее титулованным клубом в Кубке России является «Локомотив», в активе которого девять побед.