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«Балтика» — «Зенит»: смотреть трансляцию финала Кубка России

«Балтика» сыграет с «Зенитом» в финале Кубка России 2 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Андрей Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Балтика» встретится с «Зенитом» в финале Кубка России в воскресенье, 2 июня. Игра состоится на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция решающего матча. За ключевыми событиями противостояния «Балтика» — «Зенит» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире бесплатно смотреть видеотрансляцию можно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира в 17.00 мск. Также следить за финалом Кубка страны можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Прогноз и ставки на финал Кубка страны читайте в нашем материале.

FONBET Кубок России. Суперфинал
02 июн, 18:00. Лужники (Москва)
Балтика
Зенит

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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