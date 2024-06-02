«Балтика» встретится с «Зенитом» в финале Кубка России в воскресенье, 2 июня. Игра состоится на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция решающего матча. За ключевыми событиями противостояния «Балтика» — «Зенит» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире бесплатно смотреть видеотрансляцию можно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира в 17.00 мск. Также следить за финалом Кубка страны можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Прогноз и ставки на финал Кубка страны читайте в нашем материале.

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео