Хомуха оценил шансы «Балтики» на победу в Кубке России

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха рассказал, чего ждет от Суперфинала FONBET Кубка России между сине-бело-голубыми и «Балтикой».

— Да, шансов у «Балтики» не очень много, но они все равно есть. Дам 70 процентов на победу «Зенита», а остальные 30 процентов — на победу «Балтики».

— Если «Зенит» после победы в РПЛ возьмет еще и Кубок страны, то станет тотальным гегемоном. В чем секрет успеха Санкт-Петербурга?

— У клуба больше всех ресурсов и лучший в лиге состав, — цитирует Хомуху Metaratings.ru.

Суперфинал FONBET Кубка России состоится сегодня, 2 июня, на стадионе «Лужники» в Москве.