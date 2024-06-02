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Сегодня, 12:40

Суперфинал FONBET Кубка России — праздник для болельщиков! DJ-сеты, интерактивности и секретный гость украсят матч в «Лужниках»

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Игроки «Зенита» радуются победе.
Фото Global Look Press
Клаудиньо.
Фото Global Look Press
Сергей Игнашевич.
Фото Александр Любарский, сайт РФС
Сергеев, Мостовой и Круговой.
Фото Global Look Press
1/4
Зрителей ждет яркое шоу.

2 июня российский футбол окончательно уйдет на каникулы. Захватывающий сезон традиционно завершится Суперфиналом FONBET Кубка России в «Лужниках», в котором сойдутся «Балтика» и «Зенит». С одной стороны, такая пара выглядит неожиданно и странно — чемпион страны и четырехкратный обладатель трофея сразится с командой, которая никогда ничего не выигрывала и по итогам РПЛ напрямую покинула высшую лигу. С другой, Кубок России приучил нас к сенсациям — за последние шесть лет до решающего матча добирались «Тосно», «Авангард», «Урал», «Химки» и «Крылья Советов».

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Путь обеих команд был непростым, и они проделали колоссальную работу, чтобы оказаться на финишной прямой. «Зенит» изначально считался абсолютным фаворитом турнира, но несколько раз находился в шаге от неудачи. Сине-бело-голубые были максимально убедительны лишь на групповом этапе, по итогам которого оставили позади «Ахмат», «Крылья» и все ту же «Балтику». В плей-офф команда Семака с преимуществом всего в один мяч прошла «Динамо» и «Спартак», а ЦСКА вовсе одолела лишь в серии пенальти. Эти результаты позволили питерцам выйти в свой шестой финал Кубка России.

Сергеев, Мостовой и Круговой.
Фото Global Look Press

«Балтика» стала настоящей убийцей прогнозов. Калининградцев не видели не то что в финале, но и вообще в плей-офф. В противоборстве с «Зенитом», «Ахматом» и «Крыльями» в группе аналитики ставили команду Игнашевича на последнее место, но ей удалось выиграть два из трех домашних матчей, а также победить в Самаре и Грозном. В первом раунде плей-офф Пути РПЛ «Балтика» по сумме двух игр прошла «Локомотив» и не справилась лишь с ЦСКА. А дальше — новая сказка. «Ростов» и «Спартак» душили калининградцев в 1/4 и 1/2, но те забили по мячу в каждой встрече и оставили ворота сухими. Спасибо Латышонку.

Сергей Игнашевич.
Фото Александр Любарский, сайт РФС

Для «Балтики» этот финал — исторический. И несомненно, ее как следует поддержат в решающем матче — возможная победа над «Зенитом» станет подарком не только для балтийских фанатов, но и для большинства других, кто пресытился успехами Питера. Многие из них увидят футбол вживую и обязательно получат заряд эмоций. Но не только от самой игры, а еще от той атмосферы, которую создадут организаторы и их партнеры.

Букмекерская компания FONBET проведет для поклонников футбола фестиваль под названием FonFest. Программа стартует в 15.00 по московскому времени — за три часа до финала — за пределами чаши «Лужников». Например, на сцене около стадиона пройдет чирлиндинг-выступление, а также сеты от DJ Stonik 1917 и DJ 909. Хедлайнерами станут BLIZKEY и Вася В. («Кирпичи») — все они помогут расслабиться и почувствовать приближающийся ритм игры. Наверняка каждый надеется, что она получится драйвовой.

Клаудиньо.
Фото Global Look Press

Также для болельщиков будут приготовлены несколько фотозон, панна-футбол и другие интерактивные активации. Также будет доступна зона кастомизации с возможностью нанести уникальный принт суперфинала.

Дальше — больше! Специально приглашенным гостем финала станет Олег Газманов, который исполнит гимн России перед стартом игры. Во время церемонии открытия компанию ему составит секретный гость. Учитывая размах события, можно быть уверенным, что организаторы подготовили действительно впечатляющий сюрприз. В перерыве с несколькими хитами выступит певица Моя Мишель, а церемонию награждения украсит группа «Мираж». Под песню «Новый герой» пройдет парад участников сезона-2023/24. Конечно, не обойдется без хлопушек и фейерверков.

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Безусловно, все перечисленное выше — потрясающий повод 2 июня приехать в «Лужники» и посетить матч. А есть еще один — незаметный, но такой важный. На игре состоится благотворительная акция «Важен каждый». ДоброFON умножит количество зрителей на 300, поделит получившуюся сумму поровну и отправит в фонды «Подарок ангелу» и «Дорога жизни».

FONBET Кубок России. Суперфинал
02 июн, 18:00. Лужники (Москва)
Балтика
Зенит

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

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ФК Балтика
ФК Зенит
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