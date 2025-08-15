Судья Опейкина удалила игрока «Ростова» Мохеби за прикосновение к себе

Судья Вера Опейкина, работавшая на матче второго тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Ростовом» и «Пари НН» (0:1), удалила полузащитника желто-синих Мохаммада Мохеби на 85-й минуте.

26-летний иранец получил второе предупреждение — судья наказала его за неспортивное поведение. Перед этим Мохеби дотронулся до 36-летней Опейкиной. Первую желтую карточку футболист получил на 69-й минуте тоже за неспортивное поведение.

«Пари НН» набрал три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы С Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Ростов» не заработал ни одного балла за две игры и располагается на последней строчке.