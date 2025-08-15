Футбол
FONBET Кубок России
FONBET Кубок России

15 августа, 09:41

Судья Опейкина удалила игрока «Ростова» Мохеби за прикосновение к себе

Павел Лопатко

Судья Вера Опейкина, работавшая на матче второго тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Ростовом» и «Пари НН» (0:1), удалила полузащитника желто-синих Мохаммада Мохеби на 85-й минуте.

26-летний иранец получил второе предупреждение — судья наказала его за неспортивное поведение. Перед этим Мохеби дотронулся до 36-летней Опейкиной. Первую желтую карточку футболист получил на 69-й минуте тоже за неспортивное поведение.

«Пари НН» набрал три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы С Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Ростов» не заработал ни одного балла за две игры и располагается на последней строчке.

Мохаммад Мохеби
ФК Ростов
Вера Опейкина
  • Saiga-Спринтер

    Мужа или любовника тоже удаляет .. за прикосновение к себе ..?

    19.08.2025

  • Деп Б.Охта

    Слушай, обидно, клянусь, обидно, ну, ничего не сделал, да, только спросил: ты сколько за минет берёшь?

    19.08.2025

  • андрей андреев

    пустили козу в мужской огород. Интересно, а женский мужчины судят?))

    16.08.2025

  • pupkin-221

    А Вождь сказал - надо увеличивать народонаселение. А как увеличишь, если бабы неприступные ?

    16.08.2025

  • pupkin-221

    А в Германии игрок случайно потрогал грудь судьи Бибианы Штайнхаус, она улыбнулась и сказала обэтом игроку (он не видел, так как стоял к судье спиной), футболист извинился и конфликт был исчерпан. Там и рефери посимпатичнее будет и судейство попроще !

    16.08.2025

  • nekony

    Не знаю, так ли это на самом деле, но если это правда,то это лишний раз подчёркивает, почему женщины не должны судить в мужском футболе

    15.08.2025

  • RSMsouth

    С виду она бабушка судьи Коллины , только волосатая

    15.08.2025

  • SuperDennis

    Всё-таки он потрогал ее за то место, где должна быть женская грудь. А она смутилась, что ее нет, и выгнала перса! Ну и ладно, мне плевать на кубок. Главное, чтобы не назначали эту тетю на матчи не только Ростова, но и никаких других команд. Не место этой женщине в мужском футболе.

    15.08.2025

  • ANTI BOMG

    нет, наоборот, если бы ее потрогали, то удаления бы не было:joy::rofl::joy:

    15.08.2025

  • ANTI BOMG

    А нельзя ли опёнкиной матчи женщин судить? нахрена нам это гендерная политика гейевропы?

    15.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    "Хм. Хам!" (С)

    15.08.2025

  • barsja

    Ростов пострадал за Веру:joy:

    15.08.2025

  • Grinopel

    Пересмотрел - дала карточку за накладку. Желтушный СЭ поджигает пух..

    15.08.2025

  • zoolord

    Убирать баб с мужского футбола. Пусть у баб судит.

    15.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Наверно он спросил попойкину почему она не у плиты борщ готовит

    15.08.2025

  • NIK7478

    С какого перепугубабы судят мужской футбол?! )))

    15.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей.

    15.08.2025

  • Кариока_двойка.

    А вот если бы Кукуяна потрогали за грудь, то никакого бы удаления не было. А если за попу, то вообще пеналь бы дал, в знак благодарности.

    15.08.2025

  • Karma_police

    за грудь её подержал по ходу:zany_face:

    15.08.2025

  • analytica

    А мне показалось, что она полезла за карточкой до того, как он ее коснулся. Вообще-то с его стороны был удар соперника по ноге, которй вполне тянул на желтую. Так что я жду опровержения журналистского фейка со стороны судьи. А еще жду от ростовчан определения судьи как продажной и притом козы.

    15.08.2025

  • Саша

    Копейка рубль бережёт. А что бережёт Вера Опейкина? Вера Опейкина: "Гони рубль, Мехмеди! Мне Афоня рубль должен!"

    15.08.2025

  • КОТЛИН

    Правильно удалила!

    15.08.2025

  • Злой дядька

    Пусть идёт судить медиалигу!

    15.08.2025

  • Андрей

    Тупость безгранична

    15.08.2025

    Takayama

