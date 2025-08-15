Шпилевский — о победе «Пари НН» над «Ростовом»: «Ребята наконец-то получили то, что давно заслуживали»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал победу над «Ростовом» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра прошла 14 августа на «Мордовия Арене» в Саранске и завершилась со счетом 1:0 в пользу нижегородцев. Единственный гол в матче забил Хуан Боселли.

«Хотел бы поблагодарить болельщиков, всех, кто собрался на стадионе. Чувствую, что люди переживают, спасибо им за эмоции. Поэтому победу посвящаем нашим болельщикам! Ребята наконец-то получили то, что давно заслуживали. Это должно было произойти раньше. Но, как говорится, лучше сегодня, чем никогда. Поздравляю всех и команду с долгожданной и заслуженной победой!» — приводит пресс-служба «Пари НН» слова Шпилевского.

«Пари НН» набрал 3 очка и занимает третье место в турнирной таблице группы С. Кубка России. Следующий матч в турнире нижегородская команда проведет 26 августа против «Спартака».