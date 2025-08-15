Футбол
15 августа, 00:48

Шпилевский — о победе «Пари НН» над «Ростовом»: «Ребята наконец-то получили то, что давно заслуживали»

Алина Савинова

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал победу над «Ростовом» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра прошла 14 августа на «Мордовия Арене» в Саранске и завершилась со счетом 1:0 в пользу нижегородцев. Единственный гол в матче забил Хуан Боселли.

«Хотел бы поблагодарить болельщиков, всех, кто собрался на стадионе. Чувствую, что люди переживают, спасибо им за эмоции. Поэтому победу посвящаем нашим болельщикам! Ребята наконец-то получили то, что давно заслуживали. Это должно было произойти раньше. Но, как говорится, лучше сегодня, чем никогда. Поздравляю всех и команду с долгожданной и заслуженной победой!» — приводит пресс-служба «Пари НН» слова Шпилевского.

«Пари НН» набрал 3 очка и занимает третье место в турнирной таблице группы С. Кубка России. Следующий матч в турнире нижегородская команда проведет 26 августа против «Спартака».

Источник: https://fcnn.ru/news/38946
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • fullerist

    Получили люлей, которых давно заслуживали?

    19.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Шпилевский решил сосредоточиться на кубке. Как Валера на сборной.

    15.08.2025

  • Vitalick

    Поздравляю клуб, удача встала и на вашу сторону:thumbsup::soccer:?

    15.08.2025

    • Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «Массово не наблюдалось того, чтобы люди разворачивались и уходили»

    Судья Опейкина удалила игрока «Ростова» Мохеби за прикосновение к себе

