Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

15 августа, 12:44

В РФС заявили, что Мохеби был удален за грубую игру в матче Кубка России против «Пари НН»

Константин Белов
Корреспондент

В службе коммуникаций РФС рассказали «СЭ» об удалении полузащитника «Ростова» Мохаммада Мохеби в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России Пути РПЛ против «Пари НН» (0:1).

«Игрок «Ростова» Мохеби получил вторую желтую карточку в кубковом матче с «Пари НН» за грубую игру», — сказали «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

«Ростов» после второго тура группового этапа Кубка России Путь РПЛ занимает последнее место в группе С.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Мохаммад Мохеби
Кубок России
РФС
ФК Ростов
Вера Опейкина
Читайте также
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Эксперт рассказал об изменении стратегии шопинга российских покупателей
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
Появились кадры задержания пытавшегося отравить офицера Минобороны России в ДНР
Politico узнала об ошеломлении Запада из-за нового мирного плана США по Украине
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
«Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
«Уфа» — «Нефтехимик»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Федот

    Спасибо! Честный КДК.

    16.08.2025

  • Мостовой с Губерниевым не видят ничего предосудительного в трогании судьи за грудь. В Правилах не прописано, что судья женщина неприкасаема.

    16.08.2025

  • Дайвер

    Подумаешь, поторогал за место, где у нормальной бабы должны быть сиськи...

    16.08.2025

  • Kirill Boglovsky

    Есть такой термин "неспортивное поведение". Наверняка, когла Рийкард плевал в Феллера, в протоколе не писали "плевал".

    16.08.2025

  • RSMsouth

    Что именно нарушил Мо в тот момент , кроме касания груди несимпатичной женщины ?

    15.08.2025

  • Garryman

    Сначала надо определиться: это была умышленная рука - или неумышленная? Мне показалось, что рука не увеличивала объем.... Во всяком случае - без продавливания

    15.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    У всех людей, в образном смысле, есть грудь)))

    15.08.2025

  • bvp

    У ней нет груди.

    15.08.2025

  • sergeynl

    За грубую игру против судьи, за харасмент? МИР РПЛ всё больше превращается в Мир цирка

    15.08.2025

  • НВ

    копейкину необходимо изолировать от мужского футбола.

    15.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Эй, товарищщщ! Он же ее за грудь потрогал? Там в "Сегодня, 09:41" даже в кружочек это выделено!

    15.08.2025

  • ostap1979

    А что они должны были сказаить? Удалён за то, что судью за титьку помацал?

    15.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей.

    /Приветствуем!! Кого интересует заработок на Футбольных событиях? Есть 100% Источник по матчам! Информация не прогнозы, только 100% Инсайды! Если нужна 100% Информация, пишите; Форум - foot.forumes.ru/ (В интернете такой информации не найти)Если надоело ставить наугад... Пишите! Есть Информация по таким матчам! Только 100% Инсайды

    15.08.2025

  • Футболист Сапогов

    Копейкину отмазали)))

    15.08.2025

    • Судья Опейкина удалила игрока «Ростова» Мохеби за прикосновение к себе

    «Амкал» ведет переговоры об участии Александра Медведева в Кубке России

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости