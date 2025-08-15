В РФС заявили, что Мохеби был удален за грубую игру в матче Кубка России против «Пари НН»
В службе коммуникаций РФС рассказали «СЭ» об удалении полузащитника «Ростова» Мохаммада Мохеби в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России Пути РПЛ против «Пари НН» (0:1).
«Игрок «Ростова» Мохеби получил вторую желтую карточку в кубковом матче с «Пари НН» за грубую игру», — сказали «СЭ» в службе коммуникаций РФС.
«Ростов» после второго тура группового этапа Кубка России Путь РПЛ занимает последнее место в группе С.
Новости