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Сегодня, 19:48

Стало известно расписание 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России

Руслан Минаев
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Российский футбольный союз утвердил расписание 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России. Игры пройдут 26-28 сентября.

26 сентября (вторник)

«Уфа» — «Торпедо» (Москва) (начало — в 16.30 мск)

27 сентября (среда)

«Динамо-Владивосток» — «Тюмень» (начало — в 12.00 мск)

«СКА-Хабаровск» — «Сокол» (Саратов) (начало — в 12.30 мск)

«Рязань» — «Акрон» (Тольятти) (начало — в 13.00 мск)

«Биолог-Новокубанск» — «Черноморец» (Новороссийск) (начало — в 14.00 мск)

«Форте» (Таганрог) — «Динамо» (Махачкала) (начало — в 16.00 мск)

«СКА-Ростов-на-Дону» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) (начало — в 16.30 мск)

«Амкар» (Пермь) — «Кубань» (Краснодар) (начало — в 16.30 мск)

«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Волгарь» (Астрахань) (начало — в 18.00 мск)

«Динамо-Брянск» — «Шинник» (Ярославль) (начало — в 18.00 мск)

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Ленинградец» (Ленинградская область) (начало — в 18.30 мск)

«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Енисей» (Красноярск) (начало — в 18.30 мск)

«Ротор» (Волгоград) — «Алания» (Владикавказ) (начало — в 19.00 мск)

«Текстильщик» (Иваново) — «Родина» (Москва) (начало — в 19.00 мск)

«Леон Сатурн» (Раменское) — «Арсенал» (Тула) (начало — в 19.00 мск)

28 сентября (четверг)

2Drots (Москва) — «Химки» (начало — в 16.30 мск)

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