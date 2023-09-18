Стало известно расписание 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России
Российский футбольный союз утвердил расписание 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России. Игры пройдут 26-28 сентября.
26 сентября (вторник)
«Уфа» — «Торпедо» (Москва) (начало — в 16.30 мск)
27 сентября (среда)
«Динамо-Владивосток» — «Тюмень» (начало — в 12.00 мск)
«СКА-Хабаровск» — «Сокол» (Саратов) (начало — в 12.30 мск)
«Рязань» — «Акрон» (Тольятти) (начало — в 13.00 мск)
«Биолог-Новокубанск» — «Черноморец» (Новороссийск) (начало — в 14.00 мск)
«Форте» (Таганрог) — «Динамо» (Махачкала) (начало — в 16.00 мск)
«СКА-Ростов-на-Дону» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) (начало — в 16.30 мск)
«Амкар» (Пермь) — «Кубань» (Краснодар) (начало — в 16.30 мск)
«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Волгарь» (Астрахань) (начало — в 18.00 мск)
«Динамо-Брянск» — «Шинник» (Ярославль) (начало — в 18.00 мск)
«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Ленинградец» (Ленинградская область) (начало — в 18.30 мск)
«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Енисей» (Красноярск) (начало — в 18.30 мск)
«Ротор» (Волгоград) — «Алания» (Владикавказ) (начало — в 19.00 мск)
«Текстильщик» (Иваново) — «Родина» (Москва) (начало — в 19.00 мск)
«Леон Сатурн» (Раменское) — «Арсенал» (Тула) (начало — в 19.00 мск)
28 сентября (четверг)
2Drots (Москва) — «Химки» (начало — в 16.30 мск)