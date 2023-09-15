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2DROTS в четвертом раунде Кубка России сыграет с «Химками», «Уфа» встретится с «Торпедо»

Сергей Разин
корреспондент
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2DROTS в матче медиалиги.
Фото ФК 2DROTS

Стали известны пары в четвертом раунде FONBET Кубка России пути регионов.

«Леон Сатурн» (Раменское) — «Арсенал» (Тула);

«Форте» (Таганрог) — «Динамо» (Махачкала);

«Амкар» (Пермь) — «Кубань» (Краснодар);

2DROTS (Москва) — «Химки»;

«Уфа» — «Торпедо» (Москва);

«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Енисей» (Красноярск);

«Динамо» (Брянск) — «Шинник» (Ярославль);

«Динамо» (Владивосток) — «Тюмень»;

СКА (Ростов-на-Дону) — «Нефтехимик» (Нижнекамск);

«Камаз» (Набережные Челны) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург);

«Ротор» (Волгоград) — «Алания» (Владикавказ);

«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Волгарь» (Астрахань);

«Биолог» (Новокубанск) — «Черноморец» (Новороссийск);

«Текстильщик» (Иваново) — «Родина» (Москва);

СКА (Хабаровск) — «Сокол» (Саратов);

«Рязань» — «Акрон» (Тольятти).

Матчи пройдут 26-28 сентября.

Кубок России
ФК 2Drots
ФК Акрон
ФК Амкар
ФК Кубань
ФК Ротор
ФК Торпедо (Москва)
ФК Уфа
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