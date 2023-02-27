Стало известно, какой будет посещаемость матча «Спартак» — «Локомотив»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил «СЭ» о том, какой может стать аудитория ответной четвертьфинальной встречи Пути РПЛ, в которой красно-белые сегодня, 27 февраля, примут «Локомотив» на «Открытие банк Арене».

— Ожидаем, что на трибунах соберется 14-15 тысяч зрителей, — сказал Зеленов.

Напомним, что в первом матче Команда Гильермо Абаскаля одержала победу на стадионе соперника в Черкизове со счетом 1:0. Решающий мяч забил полузащитник Данил Пруцев.