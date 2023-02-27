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Сегодня, 11:02

Стало известно, какой будет посещаемость матча «Спартак» — «Локомотив»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Георгий Джикия и Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил «СЭ» о том, какой может стать аудитория ответной четвертьфинальной встречи Пути РПЛ, в которой красно-белые сегодня, 27 февраля, примут «Локомотив» на «Открытие банк Арене».

— Ожидаем, что на трибунах соберется 14-15 тысяч зрителей, — сказал Зеленов.

Напомним, что в первом матче Команда Гильермо Абаскаля одержала победу на стадионе соперника в Черкизове со счетом 1:0. Решающий мяч забил полузащитник Данил Пруцев.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 февр, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Локомотив
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Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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