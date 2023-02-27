Дюрица — о предстоящем матче «Локомотива»: «Этот «Спартак» можно и нужно обыгрывать»

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица высказался о перспективах железнодорожников в ответной игре 1/4 финала FONBET Кубка России против «Спартака».

В первой встрече команд победу одержали красно-белые со счетом 1:0.

«Жаль, что «Локомотив» минимально уступил дома. Однако была равная игра, поэтому почему бы железнодорожникам с таким же счетом не обыграть «Спартак». Матч будет сложным, но при хорошей игре в обороне и качественных контратаках команда Галактионова может добиться положительного результата. В футболе все случается, поэтому этот «Спартак» можно и нужно обыгрывать. Посмотрим уже во время матча, готов «Локомотив» это сделать, или нет», — приводит Sport24 слова Дюрицы.

Ответный четвертьфинальный матч FONBET Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет сегодня, 27 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени.