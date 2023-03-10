Кукуляк рассудит матч «Зенит» — «Динамо», Карасев — игру «Спартак» — «Урал»
Стали известны назначения на матчи 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
Путь РПЛ. 1/2 финала.
14 марта (вторник)
«Спартак» — «Урал»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Анатолий Жабченко; ассистент ВАР — Дмитрий Сафьян.
15 марта (среда)
«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Александр Богданов; резервный судья — Евгений Турбин; ВАР — Владислав Безбородов; ассистент ВАР — Дмитрий Мосякин.
Путь регионов. 1/4 финала. 2-й этап.
14 марта (вторник)
«Акрон» — «Локомотив»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья — Игорь Панин; ВАР— Евгений Турбин; ассистент ВАР — Константин Шаламберидзе.
15 марта (среда)
«Ахмат» — «Краснодар»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР— Владимир Москалев; ассистент ВАР — Максим Гаврилин.
«Зенит» — «Динамо»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Игорь Князев, Владимир Миневич; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Павел Кукуян; ассистент ВАР — Илья Елеференко.
16 марта (четверг)
«Пари НН» — «Ростов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Антон Кобзев; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Артем Любимов; ассистент ВАР — Андрей Веретешкин.