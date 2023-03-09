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Сегодня, 12:24

Нгамале считает, что не фолил в моменте с пенальти Писарского в Кубке России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Николя Нгамале рассказал «СЭ» о моменте с назначенным в ворота бело-голубых пенальти в ответном матче FONBET Кубка России против «Крыльев Советов» (1:1).

«Как по мне, там не было фола. Конечно, им было легче забить с пенальти. Но мы не концентрируемся на этом моменте, а идем дальше», — сказал Нгамале «СЭ».

11-метровый был назначен на 27-й минуте встречи после контакта Нгамале с нападающим самарцев Бенхамином Гарре. Другой нападающий «Крыльев Советов» — Владимир Писарский реализовал пенальти.

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