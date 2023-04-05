Спортивный директор «Крыльев Советов» — о встрече с ЦСКА: «Это самый важный матч на сегодняшний день»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко перед матчем 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с ЦСКА порассуждал о результатах команды.

— Мы не можем разделять два турнира. У нас каждая игра важная. В Кубке мы зашли слишком далеко. Сегодняшний матч для нас словно финал. Также турнирная таблица РПЛ не дает нам свободно дышать. Мы готовимся конкретно к каждой игре. Сейчас мы думаем, что скоро начнется матч с ЦСКА, самый важный для нас.

— Это самый важный матч «Крыльев» в сезоне?

— Это самый важный матч на сегодняшний день.

— Что с Ежовым?

— Он получил повреждение. Слишком затратная игра получилась с «Оренбургом». Он проделал большой объем работы. Надеемся, что будет готов к «Сочи».

— Президент «Акрона» дал премиальные команды в шестикратном размере после победы над «Динамо». «Крылья» готовы дать такие же премиальные в случае выхода в финал?

— У клуба есть система премирования. Игроки все знают за что играют. Но в первую очередь они думают о результате, который нужен болельщикам и команде. Потому что при достаточно неплохой игре, которую показали в последних двух матчах, теперь нужно закрепить победой.

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» состоится сегодня, 5 апреля, на «ВЭБ Арене». Начало — в 19.30 мск.