Деменко рассказал, кого считает фаворитами Кубка России

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко высказался о главных фаворитах FONBET Кубка России.

«Скажу так: «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар», «Урал», «Крылья Советов» — это те команды, в матчах которых сейчас всегда будет 50 на 50. Здесь нет явного фаворита. Это интересно. Мы даже в чемпионате видим, что команда, допустим идет в нижней части таблицы, но борется. Ни одна команда никому просто так не уступает. Посмотрим, как тот же «Спартак» будет играть с командами из верхней части турнирной таблицы. Но вообще лично нравится, что в этом сезоне в связи с нашей ситуацией придумали в Кубке. Интересная система», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

В текущем сезоне розыгрыш Кубка России состоит из двух сеток: Путь РПЛ и Путь регионов. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination). Финал Кубка пройдет в июне 2023 года.