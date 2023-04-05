Спортивный директор «Крыльев Советов» Корниленко: «Порадовались за «Акрон»
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о победе «Акрона» над «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0, пенальти 4:1).
— Порадовались за «Акрон»?
— Мы смотрели игру «Акрона». Порадовались за них. Обыграли сильного соперника в достаточно содержательной игре. Но мы были в дороге, поэтому просмотр получился скомканным.
— В чем секрет «Акрона»?
— На сегодняшний день нам не интересен «Акрон». Думаем только о своей игре.
— Но это потенциальный соперник.
— Прекрасно. Если мы пройдем дальше, то у нас будет время изучить их, если они нам попадутся в Кубке.
Новости