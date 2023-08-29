«Спартак» забил четыре безответных мяча в ворота «Динамо» в FONBET Кубке России

«Спартак» громит «Динамо» в домашнем матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:0.

У красно-белых дубль оформил Александр Соболев — форвард забил на 6-й и 18-й минутах. По одному голу забили новичок клуба Срджан Бабич и Антон Зиньковский.

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после четырех пропущенных голов сделал двойную замену. Вместо Александра Кутицкого и Ярослава Гладышева вышли Муми Нгаламе и Николас Маричаль.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию кубкового дня.