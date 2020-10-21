«Спартак» с минимальным счетом уступил «Енисею» в Кубке, но вышел в плей-офф

«Спартак» на выезде проиграл «Енисею» (0:1) в матче группового раунда Бетсити Кубка России.

Единственный гол на 47-й минуте встречи забил хавбек хозяев Хуан Лескано.

Несмотря на эту неудачу, красно-белые заняли первое место в своей группе и пробились в 1/8 финала Кубка.

Кубок России. Группа 2

«Енисей» (Красноярск) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Лескано, 47.

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Абрамов (Марков, 90+1), Цховребов, Сухомлинов (Рукас, 46), Кичин, Комков (Песиков, 62), Ланин, Зотов (Иванов, 90+1), Глушков, Саная, Лескано (Раздорских, 67).

«Спартак» (Москва): А.Ребров, Кутепов (Литвинов, 57), Гапонов, Маслов, Миронов, Умяров, Маркитесов (Кожедуб, 84), Бакаев (Шильцов, 73), Оганесян, Понсе (Игнатов, 57), Кокорин (Петрунин, 73).

Предупреждения: Кутепов, 7. Саная, 46. Комков, 56. Цховребов, 67. Маркитесов, 69.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

21 октября. Красноярск. Стадион «Центральный».