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«Спартак» с минимальным счетом уступил «Енисею» в Кубке, но вышел в плей-офф

16:51
21 октября. Красноярск. «Енисей» — «Спартак» — 1:0. Фото ФК «Спартак»
21 октября. Красноярск. «Енисей» — «Спартак» — 1:0. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» на выезде проиграл «Енисею» (0:1) в матче группового раунда Бетсити Кубка России.

Единственный гол на 47-й минуте встречи забил хавбек хозяев Хуан Лескано.

Несмотря на эту неудачу, красно-белые заняли первое место в своей группе и пробились в 1/8 финала Кубка.

Кубок России. Группа 2

«Енисей» (Красноярск) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Лескано, 47.

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Абрамов (Марков, 90+1), Цховребов, Сухомлинов (Рукас, 46), Кичин, Комков (Песиков, 62), Ланин, Зотов (Иванов, 90+1), Глушков, Саная, Лескано (Раздорских, 67).

«Спартак» (Москва): А.Ребров, Кутепов (Литвинов, 57), Гапонов, Маслов, Миронов, Умяров, Маркитесов (Кожедуб, 84), Бакаев (Шильцов, 73), Оганесян, Понсе (Игнатов, 57), Кокорин (Петрунин, 73).

Предупреждения: Кутепов, 7. Саная, 46. Комков, 56. Цховребов, 67. Маркитесов, 69.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

21 октября. Красноярск. Стадион «Центральный».

Енисей — Спартак

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2020-2021/32/

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: Кубок России-2020/21. Групповой раунд




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