Ливай Гарсия — о матче с «Ростовом»: «Думаю, у нас хорошие шансы»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия поделился ожиданиями от финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Ростова».

«Я думаю, у нас хорошие шансы. Мы одержали уверенную победу над «Динамо» в предыдущем раунде. Увы, в чемпионате наши дела сложились не лучшим образом, потеряли важнейшие очки... Но в Кубке всего две победы отделяют «Спартак» от трофея, это очень мотивирует. Мы знаем, что это непростой соперник. Действует компактно. Конечно, «Ростов» тоже мечтает пробиться в финал. Но мы должны доказать, что «Спартак» больше этого заслуживает», — приводит слова футболиста пресс-служба красно-белых.

Матч между командами состоится 15 мая на «Лукойл Арене». Начало игры — в 20.00 по московскому времени.