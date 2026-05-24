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Бояринцев: «С большим количеством легионеров получить статус народной команды сложно»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев в интервью «СЭ» поделился мнением о наследии красно-белых.

— Не расстраивает ли, что когда-то доминирующий в Москве «Спартак», народная команда, сейчас теряет этот статус?

— Команда может стать народной, когда играет больше своих российских игроков. Как только «Спартак» начнет пополнять состав воспитанниками академии, растить своих ребят, которые будут играть по 10 сезонов за команду, тогда вернется былая слава. С большим количеством легионеров получить статус народной команды сложно.

«Спартак» встретится с «Краснодаром» в матче суперфинала FONBET Кубка России. Игра пройдет в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Полузащитник &laquo;Краснодара&raquo; Александр Черников, полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Маркиньос и&nbsp;Денис Бояринцев.«Когда «Спартак» начнет пополнять состав воспитанниками, вернется былая слава». Бояринцев — о суперфинале Кубка России

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Денис Бояринцев
ФК Спартак (Москва)
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