Новичок «Спартака» Николсон забил первый гол за команду

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон забил гол в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Кубани» — 3:0.

На 20-й минуте ямаец отправил мяч в сетку после прострела в штрафную.

Николсон забил первый гол в составе «Спартака». 24-летний форвард перешел в московскую команду из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. Матч против «Кубани» стал для него вторым за «Спартак».

Два первых гола красно-белых в матче с «Кубанью» забил Квинси Промес.