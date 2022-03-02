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«Спартак» — «Кубань»: Николсон забил первый гол за красно-белых

Новичок «Спартака» Николсон забил первый гол за команду
Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон забил гол в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Кубани» — 3:0.

На 20-й минуте ямаец отправил мяч в сетку после прострела в штрафную.

Николсон забил первый гол в составе «Спартака». 24-летний форвард перешел в московскую команду из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. Матч против «Кубани» стал для него вторым за «Спартак».

Два первых гола красно-белых в матче с «Кубанью» забил Квинси Промес.

БЕТСИТИ Кубок России: матчи &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Кубань&raquo; и &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Спартак» — «Кубань» и «Сочи» — ЦСКА: онлайн-трансляция матчей БЕТСИТИ Кубка России

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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Кубань
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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