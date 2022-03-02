Ветеран ЦСКА назвал игроков «Сочи» «деревянными солдатиками» после победы в БЕТСИТИ Кубке России

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу армейцев над «Сочи» (2:1) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Ожидал, конечно, большего. Со «Спартаком» играли комбинационно, тактически и технически правильно. Сегодня сбавили свой темп. Победили, но не очень убедительно. Но в принципе армейцы были по классу выше. «Сочи» — пока сыроватая команда, футболисты не очень пластичны, деревянные закомплексованные солдатики», — сказал Пономарев «СЭ».

Пономарев также похвалил оборону ЦСКА и поставил четверку за сегодняшнюю игру армейцев.

«Меня весьма устраивает работа Березуцких, особенно в обороне. Они там оба соображают. Все зоны закрыты, центральная зона контролируется. Обляков неплохо себя чувствует на левом фланге, Фернандес больше не открывает зону, как это было раньше, все бегал в атаку. Карраскаль и Языджи очень хорошо взаимодействуют. Чалова мне немножко не хватает, он игрок интересный, комбинационный, в отличие от Заболотного. Что касается Кучаева — он не для ЦСКА, хорошо, что они его отдали», — добавил Пономарев.

В составе ЦСКА дублем отметился защитник Игорь Дивеев, за сочинцев забил Кристиан Нобоа.