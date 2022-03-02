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Сегодня, 20:27

Ветеран ЦСКА назвал игроков «Сочи» «деревянными солдатиками» после победы в БЕТСИТИ Кубке России

Ветеран ЦСКА Пономарев считает, что московский клуб победил «Сочи» не очень убедительно
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Момент матча &amp;quot;Сочи&amp;quot; и ЦСКА.
Фото ПФК ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу армейцев над «Сочи» (2:1) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Ожидал, конечно, большего. Со «Спартаком» играли комбинационно, тактически и технически правильно. Сегодня сбавили свой темп. Победили, но не очень убедительно. Но в принципе армейцы были по классу выше. «Сочи» — пока сыроватая команда, футболисты не очень пластичны, деревянные закомплексованные солдатики», — сказал Пономарев «СЭ».

Пономарев также похвалил оборону ЦСКА и поставил четверку за сегодняшнюю игру армейцев.

«Меня весьма устраивает работа Березуцких, особенно в обороне. Они там оба соображают. Все зоны закрыты, центральная зона контролируется. Обляков неплохо себя чувствует на левом фланге, Фернандес больше не открывает зону, как это было раньше, все бегал в атаку. Карраскаль и Языджи очень хорошо взаимодействуют. Чалова мне немножко не хватает, он игрок интересный, комбинационный, в отличие от Заболотного. Что касается Кучаева — он не для ЦСКА, хорошо, что они его отдали», — добавил Пономарев.

В составе ЦСКА дублем отметился защитник Игорь Дивеев, за сочинцев забил Кристиан Нобоа.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 18:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:2
ЦСКА
Голы
Нобоа, 41 (1:0), Дивеев, 60 (1:1), Дивеев, 87 (1:2)
Сочи
Джанаев Родригау Терехов (Жоаузинью, 90+2) Цаллагов (Мелкадзе, 90+2) Юрганов Маргасов Прохин Нобоа Бурмистров (Попов, 70) Ангбан (Юсупов, 61) Кассьерра
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Набабкин (Фукс, 46) Дивеев Карраскаль (Дзагоев, 72) Зайнутдинов (Эджуке, 72) Гбамен (Мухин, 86) Бийол Юсуф Языджи Обляков Заболотный (Медина, 24)
Предупреждения
Маргасов 7’, Терехов 70’, Прохин 75’, Попов 77’  -  Акинфеев 39’, Мухин 90’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Усачев (Ростов-на-Дону) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Москалев (Воронеж) Петросян (Бронницы)
Владимир Пономарев
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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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