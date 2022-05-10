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Сегодня, 12:38

Булыкин о «Динамо»: «Единственная возможность порадовать болельщиков — выйти в финал БЕТСИТИ Кубка России»

Прогноз Дмитрия Булыкина на матч 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Алания»
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Бывший футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала БЕТСИТИ Кубка России по футболу между «Динамо» и «Аланией».

«Фаворитом мачта является «Динамо». Они должны все понимать и приложить массу усилий, чтобы выиграть и попасть в финал. Сейчас у команды наметился спад. И единственная возможность порадовать себя и болельщиков — выход, как минимум, в финал БЕТСИТИ Кубка России», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Сегодня, 10 мая, «Динамо» сыграет «Аланией» в Кубке России. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

В другом полуфинальном матче Кубка сыграют «Спартак» и «Енисей» (11 мая, Москва).

Дмитрий Булыкин
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
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