«Спартак» — «Динамо»: Левников правильно не назначил пенальти

На 32-й минуте финального матча БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» арбитр Кирилл Левников без помощи ВАР принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота красно-белых.

«Спартак» — «Динамо».

Судья правильно оценил действия Руслана Литвинова, который не нарушил правила в борьбе с Константином Тюкавиным.

«Спартак» — «Динамо».

Спартаковский защитник сначала положил руку на спину сопернику, а затем коснулся левой руки нападающего. Но это нельзя считать причиной падения форварда.