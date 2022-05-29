Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Судейство

Сегодня, 17:46

«Спартак» — «Динамо»: Левников правильно не назначил пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
«Спартак» — «Динамо».
«Спартак» — «Динамо».
«Спартак» — «Динамо».
«Спартак» — «Динамо».
1/4

На 32-й минуте финального матча БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» арбитр Кирилл Левников без помощи ВАР принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота красно-белых.

"Спартак" - "Динамо".
«Спартак» — «Динамо».

Судья правильно оценил действия Руслана Литвинова, который не нарушил правила в борьбе с Константином Тюкавиным.

"Спартак" - "Динамо".
«Спартак» — «Динамо».

Спартаковский защитник сначала положил руку на спину сопернику, а затем коснулся левой руки нападающего. Но это нельзя считать причиной падения форварда.

"Спартак" - "Динамо".
«Спартак» — «Динамо».
Руслан Литвинов
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Кирилл Левников
Константин Тюкавин
8
4
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Чем заменить алкоголь. 7 советов о том, как отказаться от спиртного
Карло великий! «Реал» победил «Ливерпуль» из-за психологии победителей, которую развил Анчелотти
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
«Спартак» с минимальным счетом обыгрывает «Динамо» после первого тайма финала БЕТСИТИ Кубка России
«Спартак» — «Динамо»: помощник судьи грубо ошибся. Нужно отказаться от ассистентов — пусть за них работают ВАР?
«Спартак» — «Динамо»: видео гола Соболева
Соболев расплакался после гола в ворота «Динамо» в финале: «Мама, это все для тебя»
Медведева будет болеть за «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России
Овечкин надеется, что «Динамо» выиграет финал БЕТСИТИ Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Динамо»: помощник судьи грубо ошибся. Нужно отказаться от ассистентов — пусть за них работают ВАР?

«Спартак» с минимальным счетом обыгрывает «Динамо» после первого тайма финала БЕТСИТИ Кубка России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости