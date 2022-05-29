На 10-й минуте финального матча БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» в несложной ситуации грубую ошибку совершил второй ассистент судьи Рашид Абусуев. Он принял неверное решение, зафиксировав положение «вне игры» у Александра Соболева.

Абусуев занимал неплохую позицию, но неправильно оценил в момент паса расположение нападающего красно-белых относительно динамовских защитников. Соболев не забежал за линию офсайда.

Ошибку исправили видеоассистенты Владислав Безбородов и Антон Кобзев. К сожалению, это не первый случай в сезоне-2021/22, когда приходится говорить о снижении качества судейства. Создается ощущение, что арбитры и их помощники становятся слишком зависимыми от ВАР.