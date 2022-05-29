«Спартак» с минимальным счетом обыгрывает «Динамо» после первого тайма финала БЕТСИТИ Кубка России

«Спартак» с минимальным счетом обыгрывает «Динамо» после первого тайма финала БЕТСИТИ Кубка России — 1:0.

Автором единственного мяча стал нападающий красно-белых Александр Соболев.

После взятия ворот Соболев показал футболку, на которой изображена его мать. Также на футболке была надпись: «Мама, это все для тебя».

Форвард «Спартака» почтил память своей мамы, которая ушла из жизни в августе 2020 года.