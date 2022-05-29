«Спартак» — «Динамо»: Джикия заменен из-за повреждения

Капитан «Спартака» Георгий Джикия получил повреждение в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо». В середине второго тайма вместо него на поле появился Максимилиано Кофрие.

До этого в начале второго тайма Джикия оказался на газоне. Медицинский персонал оказывал ему помощь пару минут.

«Спартак» и «Динамо» впервые в истории играют в финале Кубка России. Команды единственный раз встречались в решающем матче Кубка СССР в 1950 году, та встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу спартаковцев.

Красно-белые не выигрывали Кубок России с 2003 года, бело-голубые — с 1995 года.