«Спартак» — «Динамо»: Промес вывел красно-белых вперед

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес забил гол в финальном матче БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

Красно-белые провели быструю контратаку, в результате которой Промес убежал один на один с вратарем. Он уверенно переиграл голкипера и поразил уже пустые ворота.

«Спартак» и «Динамо» впервые в истории играют в финале Кубка России. Команды единственный раз встречались в решающем матче Кубка СССР в 1950 году, та встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу спартаковцев.

Красно-белые не выигрывали Кубок России с 2003 года, бело-голубые — с 1995 года.