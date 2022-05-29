«Спартак» — «Динамо»: Захарян сравнял счет в финале БЕТСИТИ Кубка России

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян отличился во втором тайме финала БЕТСИТИ Кубка России. Он сравнял счет в матче — 1:1.

После серии рикошетов мяч отлетел к Захаряну, который нанес удар из-за пределов штрафной. Защитник «Спартака» Самюэль Жиго пытался заблокировать удар, но только помешал своему голкиперу. Мяч рикошетом от ноги француза влетел в сетку ворот.

«Спартак» и «Динамо» впервые в истории сыграют в финале Кубка России. Команды единственный раз встречались в решающем матче Кубка СССР в 1950 году, та встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу спартаковцев.

Красно-белые не выигрывали Кубок России с 2003 года, бело-голубые — с 1995 года.