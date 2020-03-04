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«Спартак» — ЦСКА: видеотрансляция матча Кубка России

08:25
В среду «Спартак» сыграет с ЦСКА в рамках Кубка России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
В среду «Спартак» сыграет с ЦСКА в рамках Кубка России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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В среду, 4 марта, состоится матч 1/4 финала Олимп-Кубка России, в котором «Спартак» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Следить за матчем «Спартак» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Спартак» — ЦСКА

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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