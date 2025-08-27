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«Краснодар» на выезде победил «Сочи» в Кубке России

Алина Савинова
Максим Мухин, Кевин Ленини и Дмитрий Васильев.
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» обыграл «Сочи» в гостевом матче группового турнира FONBET Кубка России — 4:2.

Голы «быков» в этой встрече забили Данила Козлов, Кевин Ленини, Никита Кривцов и Гаэтан Перрин. У сочинской команды отличились Макар Чирков и Игнасио Сааведра.

В конце матча главному тренеру «Сочи» Роберту Морено стало плохо. Его под руки увели в подтрибунное помещение, а затем отправили в карету скорой помощи.

«Краснодар» с 6 очками занимает второе место в группе В, «Сочи» с 2 баллами замыкает турнирную таблицу.

В следующем матче Кубка России черно-зеленые 17 сентября сыграют против «Крыльев Советов», а сочинцы в этот же день встретятся с московским «Динамо».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
27 августа 2025, 18:30. Фишт (Сочи)
Сочи
2:4
Краснодар
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Кубок России
ФК Краснодар
ФК Сочи
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