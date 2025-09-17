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17 сентября 2025, 08:00

«Крылья Советов» — «Краснодар»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграют в Кубке России 17 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграют в матче 4-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 17 сентября. Игра состоится на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
17 сентября 2025, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:2
Краснодар

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матч в Самаре. Ключевые события игры «Крылья Советов» — «Краснодар» также доступны в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть встречу можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;.«Крылья Советов» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матчей Кубка России

В матче первого круга группового турнира пути РПЛ самарская команда победила «быков» со счетом 2:1.

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ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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