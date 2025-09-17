«Крылья Советов» — «Краснодар»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча Кубка России
«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграют в матче 4-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 17 сентября. Игра состоится на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матч в Самаре. Ключевые события игры «Крылья Советов» — «Краснодар» также доступны в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть встречу можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.
В матче первого круга группового турнира пути РПЛ самарская команда победила «быков» со счетом 2:1.
Кубок России: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
Судейство