«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграют в матче 4-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 17 сентября. Игра состоится на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

17 сентября 2025, 18:00. Самара Арена (Самара)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матч в Самаре. Ключевые события игры «Крылья Советов» — «Краснодар» также доступны в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть встречу можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В матче первого круга группового турнира пути РПЛ самарская команда победила «быков» со счетом 2:1.

Кубок России: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде